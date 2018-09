Josivan Alves de Lima, 35 anos, encontrado morto nesta sexta-feira (14), com as mãos amarradas por ter sido executado pelo “tribunal do crime” segundo o delegado Sistema de Investigações Gerais (SIG), Rodolfo Daltro. O corpo foi encontrado por populares a beira da estrada no município de Dourados.

De acordo com o delegado, a assassinato aconteceu hoje. “Estamos investigando. A morte ocorreu nesta madrugada. Foram duas facadas no pescoço e ao que indica foi o tribunal do crime”, disse.

“O corpo já foi submetido à autópsia e foi liberado para a família”, complementou Daltro a respeito da vítima. O delegado ainda relatou que a forma no qual Josivan foi assassinado, deu um “norte” nas investigações.

“Estamos correndo atrás das informações porque facção tem muitos membros e temos investigar. Mas, ao que tudo indica foi o tribunal do crime mesmo. Os indícios são nesse sentido, até mesmo, pela forma que a vítima foi encontrada, com as mãos amarradas”, afirmou o delegado.