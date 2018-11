O corpo do rapaz estava sob um pé de manga e ao lado da bicicleta dele

Foi encontrado morto na manhã desta terça-ferira (20), Robson Robert Santos da Silva, com idade entre 17 e 18 anos em uma estrada vicinal em Montese, distrito de Itaporã.

Conforme informações do Douradosnews, ele possuí várias passagens pela polícia e teria se envolvido numa briga no dia anterior. O corpo do rapaz estava sob um pé de manga e ao lado da bicicleta dele.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. A Polícia Militar se encontra na região no aguardo da perícia.