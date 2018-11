Um homem de 23 anos, foi esfaqueado na noite deste domingo (4) em Três Lagoas. O caso aconteceu em uma conveniência do bairro Vila Santana, quando a vítima tentou intervir em uma briga de casal.

Segundo a Rádio Caçula, a vítima acabou ferida, pois, a mãe do autor ligou para ele e pediu para que o mesmo intervisse na briga do acusado com a esposa. O autor estava embriagado, nervoso e descontente com a intervenção da vítima, se apossou de um facão e desferiu os golpes.

A vítima foi atingida na região da barriga e no antebraço, estava coberta de sangue quando pediu ajuda aos funcionários e clientes de uma conveniência. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros e encaminhou o jovem ao Hospital Auxiliadora.

A PM foi acionada e se deslocou até a casa do acusado. Ele tentou fugir dos policiais mas foi contido e colocado no compartimento de presos da viatura. O autor estava em liberdade condicional, pois responde processo pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso e conduzido a uma das celas da 1º Delegacia de Polícia.

A vítima passou por procedimento cirúrgico e esta internada em observação no hospital, seu estado de saúde é considerado estável.