Um homem esfaqueou 11 pessoas com um facão, na quinta-feira (1), na Zona Leste de Porto Velho. Entre os esfaqueados no ataque estão uma criança de 8 anos e a mãe dela. A mulher de 28 anos morreu logo após ser socorrida. O suspeito do ataque também morreu depois de ser baleado por policiais. Seis pessoas estão em estado grave, quatro foram atendidas na Policlínica Dr. José Adelino e duas já foram liberadas.

Segundo informações do G1, Edinei Ribeiro de Souza, 49 anos, teria atacado as vítimas aleatoriamente com um facão, sem nenhuma motivação.

As 11 vítimas do esfaqueamento foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Leste de Porto Velho. A direção da UPA confirma que uma mulher de 28 anos, esfaqueada na cabeça e no peito, não resistiu aos ferimentos. O rosto dela ficou totalmente desfigurado.

Ainda segundo a PM, depois de esfaquear as vítimas o homem tentou atacar a polícia, que reagiu com tiros. O suspeito foi baleado e levado ao Hospital João Paulo II, mas morreu.

Ataque

Edinei teria tido um surto no fim da manhã, momento que saiu e começou a esfaquear as pessoas. Ele dirigia um carro pela região e, quando se aproximava das vítimas, descia e as golpeava.

Depois do ataque, o suspeito foi até a casa onde morava, se trancou e de lá passou a ameaçar os policiais com dois facões. Na sequência o homem tentou atacar os agentes e a PM precisou reagir com tiros.