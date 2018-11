Motociclista identificado como S.S.M, de 47 anos foi socorrido por equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá por volta das 18h30 de quinta-feira (15). A vítima se envolveu em um acidente de trânsito quando a moto que ele pilotava colidiu com um carro no cruzamento das ruas 21 de Setembro com Gonçalves Dias, bairro Aeroporto.

Com fratura na perna esquerda e fortes dores na cintura pélvica, ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o pronto-socorro municipal. O motorista do carro não se feriu.