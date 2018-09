Na madrugada desta quinta-feira (27) o frentista Jader Paes de Barros Candia, 37 anos, morreu esfaqueado após invadir a casa da ex-namorada Josiane Ventura Martins, 37 anos. O crime aconteceu na Rua Forte de São João, no Jardim Centenário, região sul de Campo Grande. O suspeito pelo crime contra o frentista é Oziel Ribeiro de Souza, 47 anos, marido de Josiane.

Segundo o boletim de ocorrência, Josiane estava em casa junto com as filhas e o marido, quando ouviram um barulho que vinha da cozinha. Segundo Josiane, Jader pulou o muro de sua casa e tentou quebrar os vidros da janela na intenção de invadir a residência. Logo depois, o frentista começou a gritar que mataria Oziel. No desespero, uma das filhas de Josiane ligou para a polícia.

Na sequência, Jader conseguiu arrombar uma das portas e entrar no imóvel. Josiane saiu correndo com as crianças e ligou para a sua irmã para ir buscá-la. O frentista e o marido de Josiane ficaram sozinhos no local.

Jader acabou morto com cinco facadas, sendo atingido no tórax, pescoço, punho e mão direita. Depois do fato, Oziel fugiu e até o momento está foragido.

Segundo a polícia, o suspeito e Josiane se conheceram quando o casal se separou. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.