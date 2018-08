O autor pulou a janela da residência e pediu para passar a noite no local

Maicon Santos Marques, 31 anos, invadiu a casa da ex-mulher Simone Pereira da Silva, 32 anos, e passou a agredi-la. O caso aconteceu nesta sexta-feira (24), no município de Gloria de Dourados. O autor ingeriu bebida alcoólica no local e ficou descontrolado.

De acordo com o boletim de ocorrência, Maicon invadiu a residência da ex- companheira na noite da última quinta-feira (23), quando a vítima não estava no local. O autor teria pulado a janela da casa e aguardado por Simone.

Quando a vítima retornou para a residência, encontrou Maicon, que pediu para que ela o deixasse passar a noite no local. A mulher concordou após o homem afirmar que ficaria de “boa”. Simone tem uma medida protetiva contra o ex-marido, porém, optou por não acionar a polícia da região.

Conforme o registro, Maicon permaneceu na casa a noite toda e ficou ingerindo bebidas alcoólicas, e na manhã de hoje, quando a patroa de Simone passou para busca-la, o autor não quis deixa-la ir.

Irritado, o homem passou a quebrar os vidros da porta da casa com socos, e disse que iria se vingar. Nesse momento, Maicon segurou o pescoço de Simone e passou a enforcá-la. Contudo, a vítima conseguiu se soltar e correu para a residência de uma prima, para pedir ajuda.

No local, Simone acionou uma equipe da Polícia Militar (PM), que foi até sua casa, onde encontrou o autor sangrando. Ao ser questionado, Maicon afirmou ter socado a porta da residência da ex-mulher. A vítima e o autor foram encaminhados para o hospital da cidade, para receber atendimento médico.

Ainda segundo o boletim, além das lesões causadas pelos socos, Maicon apresentava queimaduras nas costas e afirmou que o machucado foi feito por ele mesmo. O caso foi registrado como vias de fato, lesão corporal.