Na noite de segunda-feira (8), por volta das 19h40, um homem de 51 anos foi esfaqueado próximo a antiga rodoviária de Campo Grande, depois de um desentendimento com outro homem de 53 anos.

O caso aconteceu em na rua Joaquim Nabuco, no bairro Amambaí, em uma casa de jogo de baralho, e de acordo com uma testemunha, o autor sempre causa tumulto no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor e a vítima começaram a discutir, foi quando um deles acabou pegando uma faca, e desferindo alguns golpes na vítima, que atingiram a orelha, o abdômen e a costa.

Logo depois do crime, o autor tentou fugir, mas acabou detido pela Guarda Municipal. Já a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, e seu estado de saúde é estável. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, como tentativa de homicídio simples.