Vítima pulou muro e pediu ajuda a moradores que estavam próximos ao local do ataque

Homem de 25 anos foi esfaqueado três vezes por um conhecido, repentinamente e na rua. O caso aconteceu na manhã de sábado (10), em Corumbá.

O rapaz contou à polícia que estava caminhando pela Alameda Funcionários da Mista, bairro Universitário, quando foi surpreendido pelo agressor. Ferido com golpe uma no braço esquerdo, costas e no abdômen, ele pediu ajuda a pessoas que estavam na rua.

A vítima não soube explicar os motivos do ataque, mas afirmou que conhece o autor. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorreu o homem e o encaminhou ao pronto-socorro municipal.

O autor das agressões não foi encontrado.