Na última terça-feira (28) um homem foi denunciado por ter matado o cachorro de sua vizinha em Deodápolis. Testemunhas afirmam que o autor teria matado o animal porque o bicho havia arranhado sua motocicleta.

De acordo com o boletim de ocorrência o autor, Linderlei Moreira de Souza, 39 anos, foi denunciado por sua vizinha, Jessica Bezerra da Silva, 27 anos. A jovem compareceu a delegacia e reportou que o autor teria matado seu cachorro na frente de quatro crianças.

As crianças contaram que Lindernei amarrou o cachorro e arrastou para traz da casa e o matou com golpes de facão. Depois o autor amarrou o cachorro com uma corda e o arrastou com uma motocicleta até a presença de Jéssica e vizinhos.

Segundo o relato da comunicante Linderlei Sousa teria cometido o ato de crueldade com o animal na frente das crianças por que o cão teria aranhado seu veículo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Deodápolis como prática de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, se ocorre morte do animal.