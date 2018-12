Na noite de domingo (17), o paraguaio Miguel Angel Rotela matou a tiros sua esposa, Laura Romero, 19 anos e em seguida cometeu suicídio. O fato aconteceu em Pedro Juan Cabellero.

Conforme o portal da Rádio Império, o casal dividia um quarto na casa da família da mulher. Por volta das 19h, os dois discutiam e depois, segundo familiares, vários tiros foram ouvidos vindos do quarto do casal.

A polícia foi chamada e encontrou os corpos do casal. A principal suspeita é de que Miguel matou a esposa com tiros de pistola 9mm e em seguida se matou com um tiro no pescoço. Além disso, na casa os policiais encontraram uma pistola Glock e um fuzil Ak47.