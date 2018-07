Um jovem de 24 anos, morreu na noite deste domingo (22), após ser esfaqueado em um condomínio, em Dourados.

Segundo boletim de ocorrência, Jordão Pereira Coutinho foi esfaqueado por Ricardo de Souza Machado, 39 anos, conhecido por "Gordão", os dois consumiam drogas juntos e o crime aconteceu após uma briga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e encontrou a vítima já morta na calçada. Segundo peritos que estiveram no local, Jordão levou uma facada embaixo do braço, próximo ao coração, ao lado de seu corpo estava um trouxinha de maconha com sete gramas.

Segundo informações da polícia, "Gordão" e a vítima brigaram no condomínio Eucalipto, após o esfaqueamento, Jordão correu para o condomínio ao lado, pedindo socorro.

A Polícia Militar esteve na casa de "Gordão", porém somente a esposa do autor foi encontrada, ela relatou aos policiais que ele chegou em casa por volta das 20h, pegou a bicicleta e fugiu.

Em um dos blocos do condomínio, foi localizada pelos policiais duas facas, uma delas com vestígios de sangue e um boné azul. Os policiais realizaram buscas na região mas não localizaram o autor.