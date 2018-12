Leandro Silva Oliveira, 21 anos, morreu na madrugada de domingo (2) após se afogar em uma represa no Assentamento Bela Manhã, município de Taquarussu. Ele teria tentado atravessar o açude nadando com amigos.

Segundo as informações do site Nova News, Leandro, que é morador em Nova Andradina, teria ido ao município vizinho para participar de um jogo de futebol e, posteriormente, foi a uma confraternização com os amigos onde ingeriu bebidas alcoólicas antes de ocorrer a fatalidade.

O delegado plantonista de Taquarussu, Filipe Davanso Mendonça, disse que o jovem estava com a esposa e três amigos participando do churrasco em um lote no assentamento, que fica a cerca de 35 km do perímetro urbano do município.

Por volta das 5h da manhã, eles decidiram ir até uma represa que, segundo o delegado, é uma espécie de açude de peixes que tem oito metros de comprimento e 2,5 metros de profundidade para se banharem. Em dado momento, o grupo de amigos tentou fazer a travessia do açude quando Leandro não conseguiu e se afogou.

Leandro chegou a ficar submerso por cerca de 5 a 8 minutos quando foi retirado da água pelos amigos e a esposa, que tentaram reanimá-lo e o colocaram no carro que estavam para levá-lo até o hospital de Taquarussu após acionar a ambulância que se deslocou até o local.

No meio do trajeto, o jovem foi colocado na ambulância que o socorreu até a unidade hospitalar e o óbito foi confirmado por volta das 6h. A Polícia Civil foi informada dos fatos e acionou o médico legista para a realização do exame necroscópico. O corpo de Leandro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Andradina e depois foi liberado para o sepultamento.