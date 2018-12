Ele estaria articulando o assassinato de um militar do Corpo de Bombeiros

Natanael Nunes Costa, 51, morreu neste sábado (15) em Dourados após confrontar agentes da Polícia Civil do Setor de Investigações Gerais (SIG), primeiro Distrito Policial e militares da Força Tática durante abordagem.

Segundo informações preliminares apuradas pelo Dourados News, o rapaz estaria articulando a morte de um bombeiro militar. Nesta tarde ele foi encontrado na Rua C, região do Jardim Caimã, buscando armas e se encontrando com comparsa para praticar o crime.

A polícia chegou ao local na tentativa de abordar o rapaz, mas foi recebida a tiros. No confronto Natanael acabou atingido e morreu.

Peritos estão se deslocando para o bairro a fim de realizar a análise do fato.