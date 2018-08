Adilson José Mano, 54 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito nesta quinta-feira (2). O caso aconteceu na rodovia estadual MS-306, no sentido do município de Cassilândia a cidade de Chapadão do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem seguia pela rodovia quando perdeu o controle da moto que pilotava, e saiu da pista. Uma testemunha, que estava no local no momento do acidente, acionou o socorro.

Conforme o registro, uma equipe da perícia criminal também foi acionada e compareceu ao local do acidente. O corpo de Adilson será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Parabaíba.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.