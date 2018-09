Dione de Abreu Barros, 30 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (24), após ser encontrado pendurado a uma corda, na residência onde morava, em Nova Andradina.

De acordo com informações do site Nova News, a vítima foi encontrada por familiares nas primeiras horas de hoje e ainda estava viva e agonizando. De imediato, ele foi socorrido pelos parentes e encaminhado para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu e morreu no caminho.

Logo após a morte, a polícia foi acionada para investigar o caso que é tratado como suicídio.