Luiz Vieira da Silva, 53 anos, conhecido como “Lula”, da região de Vicentina, morreu na segunda-feira (29), após um silo de 17 toneladas cair.Ele estava em cima do local quando o acidente de trabalho ocorreu.

Luiz era proprietário do aviário onde houve o acidente. A vítima estaria trabalhando no topo do silo de aproximadamente, 4 metros de altura, quando o mesmo desabou. O trabalhador ficou com o pé direito prensado na estrutura de aço. Ele acabou sofrendo fratura, ferimento na canela direita e reclamava de dores nas costas.

O Corpo de Bombeiros da cidade de Fátima do Sul fez os procedimentos de primeiros socorros e encaminhou Luiz ao hospital da cidade. Devido a gravidade dos ferimentos o paciente foi transferido para o hospital de Dourados, mas não resistiu, vindo a óbito.

Segundo informações do MS News, o acidente ocorreu em um aviário, localizado no Travessão do Cinco, em Vicentina, próximo da divisa com Fátima do Sul.