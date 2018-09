Na manhã da última quinta-feira (13) um homem morreu baleado em Corumbá. A vítima foi socorrida pelos bombeiros, mas devido a extensão dos ferimentos acabou falecendo a caminho do hospital.

De acordo com o corpo de bombeiros a viatura de resgate foi acionada por volta da 8h40 para atender uma ocorrência na rua general Osório atrás da caixa d'agua da Popular Velha onde um homem foi baleado com dois tiros no peito.

No local os socorristas prestaram os primeiros socorros a David Teófilo Jure, 41 anos, que estava no chão com duas perfurações de projétil de arma de fogo no tórax, uma do lado direito e outra do lado esquerdo.

Segundo os bombeiros, a vítima estava inconsciente e apresentava dificuldades respiratórias. No trajeto até o pronto-socorro ele teve uma parada cardiorrespiratória, foram feitas manobras de ressuscitação e chegando ao hospital a equipe médica continuou os procedimentos, mas após meia hora de manobras o médico plantonista atestou o óbito da vítima.