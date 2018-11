Na manhã deste domingo (25), Reginaldo Manoel da Silva, 43 anos, morreu depois de passar mal dentro da cela da Delegacia da Polícia Civil de Itaporã, onde estava preso.

Conforme informações do site Ifato, o detento passou mal dentro da cela, os demais presos gritaram o policial civil de serviço que acionou a equipe de atendimento móvel do hospital da cidade, que encaminhou o homem até a unidade hospitalar, porém o detento morreu no caminho.

Reginaldo foi preso na última sexta-feira (23). Na oportunidade, ele foi encaminhado à Delegacia sem lesões aparentes. A possível causa da morte seria infarto.