Na madrugada desta sexta-feira (2), um homem de 40 anos morreu em acidente de trânsito na avenida Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran), Saulo Lobato Leal perdeu o controle da direção e bateu no guard-hail que fica na entrada de ônibus do terminal e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros precisou serrar e tirar a porta do motorista para retirar o corpo. A BPTran suspeita que a vítima tenha dormido ao volante.