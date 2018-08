O corpo de Geraldo Maciel Ferreira, 60 anos, está há uma semana em meio ao pasto da fazenda São Gabriel, na região pantaneira de Corumbá.

Geraldo foi morto no último sábado (11), segundo o site Edição MS, quando a vítima passava pela fazenda, pediu para dormir e no dia seguinte quis matar uma vaca e foi orientado pelo proprietário a não matar o animal. A situação gerou uma discussão. Geraldo teria sacado uma arma e atirado contra o capataz da fazenda, os disparos atingiram o braço do funcionário.

Ainda segundo o site local, após uma luta corporal, o funcionário da fazenda conseguiu pegar a arma de Geraldo, mas ele estava com uma segunda arma, foi quando o capataz atirou contra a vítima que morreu na hora.

O corpo de Geraldo ficou jogado em meio ao pasto e, de acordo com o apurado pelo site, as autoridades policiais não tinham entrado em um acordo para investigar o caso e ir até o local, por uma suposta falta de estrutura.

A fazenda, apesar de estar em território corumbaense, está mais perto de Coxim, entretanto, nenhuma das delegacias teria estrutura para chegar até o local.

A redação do JD1 Notícias entrou em contato com as delegacias de Polícia Civil, de Coxim e Corumbá, para obter esclarecimentos sobre o caso, mas não atenderam as ligações.