Uma menina de 13 anos – que teve o nome preservado – denunciou o padrasto identificado apenas como M.C, 46 anos, por estupro. O fato aconteceu na última sexta-feira (17), no município de Coxim. O autor, que é açougueiro, ameaçava a matar a família da vítima caso a adolescente contasse para alguém.

De acordo com o Edição MS, a menina era obrigada a manter relações sexuais com o padrasto há cerca de um ano, quando a família ainda morava em uma fazenda com o autor.

Segundo o site de notícias, a vítima relatou a uma equipe do Conselho Tutelar que o primeiro abuso ocorreu em um mangueiro da fazenda. O autor teria ameaçado matar a família da adolescente caso ela se recusasse a manter relações sexuais. Nesse dia, a menina foi obrigada a retirar a roupa do corpo e fazer sexo oral com o padrasto.

Logo depois, segundo o Edição MS, o autor deu início a penetração. A adolescente pediu para que o autor parasse, pois estava sentindo dor, contudo, ele a mandou calar a boca. Após o ocorrido, ambos voltaram para casa e açougueiro falou para a enteada tomar banho.

Conforme as informações do site de notícias, o abuso sexual aconteceu por diversas vezes e, inclusive, o autor já teria ejaculado dentro da vítima. A mãe da adolescente é deficiente auditiva e visual. Dentro da casa onde moram, o padrasto chamava a menina de amor.

Sempre que ia para cima da vítima, ela se recusa, porém, as ameaças começavam e a adolescente acabava cedendo. Para fazer com que a enteada continuar tendo a relação sexual, o homem dizia que iria matar a família usando uma arma artesanal.

A mãe da vítima chegou a se separar do autor e se mudou com as filhas para Campo Grande, no entanto, acabou reatando o relacionamento pouco tempo depois e retornaram para o município de Coxim. Para uma equipe do Conselho Tutelar, a adolescente contou que o padrasto já estava começando a mexer com sua irmã mais nova, que tem 9 anos de idade.

Ainda segundo as informações do Edição MS, as vítimas já estão inseridas na rede de proteção da cidade, onde recebem atendimento médico e psicológico. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEM).