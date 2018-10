Mais um caso de roubo é registrado em Campo Grande, desta vez, no bairro Tijuca, onde um homem de 40 anos foi abordado por um rapaz em uma motocicleta que anunciou o assalto.

O caso aconteceu por volta das 21h da noite de ontem (1º), quando o motorista havia parado o carro no semáforo que fica no cruzamento da avenida Lúdio Martins Coelho com a rua Panambi, e um homem em uma motocicleta parou ao seu lado e anunciou o roubo.

Conforme o boletim de ocorrência, o autor estava armado com um revólver e acabou exigindo que ele entregasse o aparelho celular e não reagisse, caso contrário "levaria bala".

A vítima não conseguiu identificar o autor. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do bairro Piratininga, como roubo majorado [quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo]. A polícia investiga o caso.