Ronilson Ratier, 49 anos, morreu no presídio do município de Paranaíba após passar mal. O caso aconteceu nesta quarta-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, o detento teria passado mal na cela e foi conduzido, com a ajuda de outros presos, até a farmácia do local. O diretor do presídio, que não teve a identidade revelada, acionou uma escolta de emergência da Polícia Militar (PM) para auxiliar no atendimento.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada e ao chegar no presídio, encontrou Ronilson já sem vida. Os policiais da Polícia Criminal estiveram no local para ajudar na ocorrência.

O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba como morte a esclarecer.