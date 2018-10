Uma testemunha informou que a vítima foi encontrada no banheiro do seu quarto, e que próximo da cama, havia vestígios de sangue e vômito

Um homem identificado como Paulo Amerino da Silva, 40 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (31), em uma residência localizada na rua Anani, no bairro das Moreninhas II, por volta de 11 horas.

Uma testemunha informou que a vítima foi encontrada no banheiro do seu quarto, e que próximo da cama, havia vestígios de sangue e vômito. As causas da morte serão investigadas pela 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, mas a princípio, a vítima teria sofrido uma overdose por ingerir etanol e drogas durante três dias seguidos.

A casa era frequentada por usuários de drogas, mas na última noite, os únicos a dormir no local foram à vítima e seu amigo Israel Barros, 47 anos.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e encontraram o corpo da vítima sem sinais vitais e também não havia sinais de violência. A perícia foi acionada.