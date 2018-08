Givaldo Aparecido Nunes de Souza, acusado de esfaquear a ex-esposa Maria Aparecida Tenório da Silva, de 51 anos, foi ouvido na tarde de quinta-feira (2), na delegacia de Polícia Civil em Coxim.

Givaldo não quis falar com a imprensa, apenas disse que não se lembra direito do que aconteceu.

O advogado dele, Edilson Magro afirmou que o homem deve falar apenas em juízo, pois tem o direito de permanecer calado. Edilson ainda disse que Givaldo está muito fraco, pois ficou muitas horas sem se alimentar, tem demonstrado preocupação com a vítima e está arrependido do que fez.

Segundo informações da família da vítima, ele não aceita o fim do relacionamento.

O crime

No final da manhã de quarta-feira (1°), Givaldo esfaqueou Maria Aparecida no pescoço, causando ferimento grave. O crime ocorreu em frente a uma casa na rua Minas Gerais, no bairro Jardim dos Estados.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e econduzida em estado grave ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, passou por cirurgia e teve de tomar bastante sangue.