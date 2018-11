A vitima sofreu ferimentos de arma branca em uma das pernas, no braço e um ferimento profundo na costa

Policiais Militares de Nova Alvorada do Sul, efetuaram a prisão em flagrante do acusado de esfaquear Aliana Dias Santos Oliveira na noite de quinta-feira (15).

O crime ocorreu no Bairro Vacilio Dias onde a vitima Aliana foi brutalmente esfaqueada por Luan Domingues Mendonça, de 25 anos, existindo ainda a participação de um segundo autor identificado pelo apelido de Paraguai. A vitima sofreu ferimentos de arma branca em uma das pernas, no braço e um ferimento profundo na costa, e está sendo encaminhada em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.