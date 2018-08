Josimar da Silva Lemos, 30 anos, suspeito de ter matado a facadas o cabeleireiro, Heberson Júnior Cavalcante de Almeida, afirmou que estava sob efeito de drogas no dia do crime. De acordo com as informações divulgadas pelo Dourados News, a confissão ocorreu na manhã desta segunda-feira (27), enquanto o homem era apresentado no 1º Distrito Policial de Dourados, junto com Marcos Vicente Ciardulo, 23 anos, vulgo ‘Gordão’ e Wellington Cardoso, 29 anos, que também teriam participado do homicídio.

“Estava sob efeito de drogas. Dei duas facadas nele”, afirmou Josimar. O suspeito também teria espancado Heberson e depois se escondido em uma mata, nas proximidades de onde o assassinato aconteceu.

A vítima foi morta no sábado (11), deste mês, porém, seu corpo foi encontrado dois dias depois, com os pés e as mãos amarrados, dentro em uma obra no município de Dourados. Josimar, "Gordão" e Wellington foram presos pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), na sexta-feira (24). No entanto, foram apresentados somente hoje.

Conforme o site de notícias, "Gordão" teria atraído a vítima e posteriormente levado até o cativeiro. Wellington ficou responsável por roubar o carro do cabeleireiro, um Ford Fiesta e levar até Capitan Bado, no Paraguai.

Ambos alegaram que não tinham a intenção de matar Heberson. Entretanto, "Gordão" afirmou ter ficado apavorado ao ver Josimar esfaqueando e matando a vítima.

Ainda segundo o Dourados News, Josimar se mostrou “frio” em relação ao caso e durante seu depoimento, afirmou ter agredido a vítima por não concordar com a opção sexual de Heberson, que era homossexual.

A faca usada para cometer o assassinato foi jogada por Josimar em um terreno próximo ao local do homicídio. O trio foi autuado por latrocínio consumado e tentativa de latrocínio, pois dois dias antes de matar o cabeleireiro, os suspeitos haviam tentado roubar um taxista.