O administrador de fazenda, que foi sequestrado na noite de domingo (5), foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (6) , próximo ao Aeroporto Internacional Dr. Roberto Fuster, de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Segundo informações do Porã News, a vítima foi identificada como Norberto Benitez Caballero, 38 anos. Ele era administrador da fazenda Cerro Pero do Grupo Sofia, do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, situada na colônia Fortuna Guazu, no estado de Amambay.

Ainda segundo o site, informações preliminares apontam que a vítima teria sido torturada antes de ser assassinada. Norberto teve as mãos cortadas e o rosto queimado. O corpo foi encontrado em camionete também queimada.

De acordo com os investigadores, a vítima poderia ter sido torturado pelos sequestradores que após conseguir as informações o teriam executado e queimado o veículo utilizado para o sequestro.

O médico Cesar Gonzalez, informou que a vítima sofreu asfixia mecânica e queimaduras nos ombros, tórax, braços e costas e tinha a cabeça coberta por um plástico, além de apresentar cortes pelo corpo e disparos de arma de fogo na altura do pescoço e cabeça.