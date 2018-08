Na quarta-feira (29) um homem, conhecido por envolvimento com trafico de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai, foi alvo de um ataque de pistoleiros. A vítima, no entanto, conseguiu sobreviver.

De acordo com o site Porã News, o homem foi identificada como Emerson de Mello Vareiro, 24 anos, foi atacado a tiros por pistoleiros quando transitava pela rua João Manoel Cardinal. Emerson foi alvo de nove disparos de pistola 9mm, mas foi atingido por apenas três. A vítima disse a polícia que não viu o autor dos disparos.

Emerson foi levada para o Hospital Regional de Ponta Porã, onde foi internado em estado de observação fora de perigo de morte.

A vítima foi socorrida inicialmente por populares que transitavam pelo local, as testemunhas acionaram a Policia Militar que, com o apoio dos Bombeiros auxiliaram a vítima, que disse não saber o porquê do atentado.