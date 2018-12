Jackson Rodrigues Brito, 39 anos, foi preso em flagrante na noite de domingo (16) após agredir a esposa e os filhos em uma residência do bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o agressor teria brigado com um dos filhos, por conta da quebra de castanhas na varanda. Ele não teria deixado o menino comer as amêndoas, e foi para cima do garoto, entregando uma faca dizendo para o menino acerta-lo, tentando induzir o menor a cometer o ato.

Na confusão, uma jovem de 21 anos, também filha do agressor, entrou no meio e tomou a faca do irmão e escondeu. O pai da criança, tentou bater no menor, mas foi impedido pela irmã mais velha que acabou levando um empurrão e caindo, machucando o nariz e a boca.

Ao perceber que os filhos estavam apanhando, a esposa de Jackson interviu e pegou um pedaço de madeira, com o intuito de intimidar o suspeito, porém, ele arremessou um banco de madeira contra ela, causando um corte na cabeça.

A polícia militar foi acionada e Jackson fugiu, mas foi capturado logo em seguida. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal e violência doméstica e levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Três Lagoas.