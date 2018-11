Fabiana Alves dos Santos, de 32 anos, golpeou o marido com uma facada ao levar uma surra com um galho de árvore. O fato ocorreu na madrugada do último domingo (18) em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência houve uma discussão entre o casal e nisso Ariovaldo Abelardo de Oliveria de 34 anos, se apossou de um galho colhido de árvore e passou a bater na esposa. Ela ficou ferida nas costas e braço direito.

Com raiva Fabiana, pegou uma faca de cozinha e golpeou o amásio no braço direito causando um corte superficial. A polícia militar foi acionada e Ariovaldo fugiu do local, sendo encontrado na residência localizada no bairro Nova Aquidauana.

O casal foi encaminhado a Delegacia de Policia Civil de Aquidauana,onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ariovaldo não quis representar criminalmente contra Fabiana.