A vítima fez uma dívida de R$ 600 com o autor e não conseguiu pagar

Alexandre de Souza, 39 anos, teve a orelha cortada após se envolver em uma briga, em Iguatemi. O caso aconteceu nesta sexta-feira (17), e o motivo seria porque a vítima estava devendo dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre contraiu uma dívida de R$ 600, após não pagar um proprietário de bar, identificado apenas como João.

Segundo a ocorrência, a vítima informou que não tinha como pagar o montante e tentou fazer um acordo com João, oferecendo um jogo de mesa e cadeira. Contudo, o proprietário do bar não disse nada a respeito do assunto.

Já nesta sexta-feira, quando Alexandre estava sentado próximo ao mercado "Chama", da cidade, João apareceu e desferiu vários golpes contra a vítima, sem antes falar nada.

A vítima caiu no chão e continuou sendo agredido, o que resultou no corte em sua orelha. Após a confusão, Alexandre foi até a delegacia da região. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.