Darlan Carlos de Moraes, de 37 anos, foi assaltado ao parar para atender o celular por volta nesta quarta-feira (7), na região do Parque dos Poderes em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Darlan falava ao telefone e dois homens armados o abordaram e um deles colocou uma faca no pescoço da vítima e disse para que ele não reagisse. Os criminosos então pegaram todos os pertences do homem como cartões, documentos, capacete e o próprio celular.

Os assaltantes jogaram a chave da motocicleta longe e disseram para que a vítima fosse buscar. Ao retornar para a moto, a encontrou com os dois pneus cortados e a dupla já tinha fugido.