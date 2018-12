Uma mulher de 18 anos, e a filha de apenas dois anos, sofreram lesões devido a violência e agressões de um homem de 27 anos – esposo e pai –, das vítimas. O homem tentou matar a mulher com uma foice na noite de terça-feira (18) na cidade de Nova Andradina.

De acordo com informações do Dourados News, o homem chegou à residência exaltado e iniciou as agressões contra a jovem, batendo de diversas formas e enforcando a mesma que estava com a filha do casal no colo. A criança caiu no chão e sofreu uma lesão na cabeça.

Nisso, agressor pegou uma foice e a ameaçou amulher de morte, a vítima correu e entrou em uma casa que estava com o portão aberto.

A polícia militar foi acionada e localizou o autor que, apesar de negar todas as acusações, tentou bater nos militares e resistiu à prisão, mas foi detido. Ele ainda teve uma crise epilética na Delegacia de Polícia e precisou de atendimento médico.

A vítima apresentava diversas lesões pelo corpo e deve ser incluída no Programa Mulher Segura do 8º BPM de Nova Andradina.