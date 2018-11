A ação aconteceu na favela do Mandela durante uma ronda policial

Na noite desta terça-feira (27), policiais da Força Tática em rondas e abordagens pela favela do Mandela, no bairro Morada do Sussego, na capital avistaram em frente de um barraco, dois indivíduos em atitude suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao abordarem um dos suspeitos, ele evadiu-se do local, e o segundo durante a busca pessoal saiu correndo para um matagal localizado no fundo da favela.

Foi pedido apoio da Força Tática da 11ª CIPM, aonde cincos policiais entraram no matagal e localizaram o indivíduo que efetuou três disparos contra o militares, que ao trocar tiros com o suspeito acabou atingindo ele no tórax. O indivíduo então foi encaminhado para a Santa Casa que após procedimentos de reanimação, constatou o óbito. Não foi possível identificar o indivíduo.

O outro suspeito não foi encontrado. Equipes do Batalhão e Choque e Bope deram apoio a ação dos militares. A vítima não foi identificada.