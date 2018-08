Saturino Vilhalva Portilhi, 53 anos, foi preso em flagrante após manter a ex-mulher Luciana Ajala Fernandes, 29 anos, em cárcere privado. O caso aconteceu nesta sexta-feira (10), no distrito de Prudencio Thomaz, localizado próximo ao município de Rio Brilhante. Uma equipe da Polícia Militar (PM), recebeu uma denúncia anônima informando que o autor tinha um revólver em casa e usada para intimidar a vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma ligação dizendo que uma mulher estava sendo feita refém por Satuirno, e que o mesmo tinha uma arma de fogo dentro de casa.

Luciana já havia registrado uma ocorrência contra o autor no mês passado, quando foi agredida por Saturino. Inconformado com a separação, o homem então passou a ameaçar a vítima, dizendo que se não voltasse a morar com ele, iria atear fogo na residência onde ela estava abrigada.

Com medo do ex-marido, Luciana passou a ficar sob o poder do autor, que não a deixava sair de casa sem a sua companhia. A vítima tem filhos, e para evitar uma tragédia resolveu deixar as crianças com a sua mãe.

Os policiais foram até local informa, contudo, não encontraram a mulher e nem o autor.

Entretanto, os militares receberam a informação de que os envolvidos estariam no trabalho de Saturino. Chegando ao local, os policiais encontraram Saturino cavando um poço e também avistaram a vítima.

Ao perceber a presença da equipe, o autor foi se afastando. Luciana foi questionada a respeito de estar no local, e afirmou que Saturino a obrigou, fazendo ameaças.

Questionada sobre a possível arma, Luciana levou os policiais até a residência onde mostrou o objeto, que estava escondido dentro de uma bolsa, junto com dois cartuchos. Aos militares, Saturino justificou dizendo que havia sido furtado, por isso tinha o revólver.

O autor foi preso em flagrante e lavado até a delegacia da região.