Vítima recebeu um golpe de canivete no abdômen

Um homem de 64 anos, foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira (2), após uma briga em um bar localizado no centro de Água Clara.

Segundo boletim de ocorrência, Edgar Oliveira estava no bar da Cida, quando começou uma discussão com uma pessoa desconhecida, porém foi surpreendido ao descobrir que o homem estava armado com um canivete.

O homem desconhecido esfaqueou a vítima no abdomên e fugiu. Edgar foi socorrido por populares e encaminhado para o hospital municipal e relatou aos policiais que não conhece o autor da tentativa de homicídio, mas que sempre o via no estabelecimento.

A vítima foi conduzida para o hospital de Três Lagoas.