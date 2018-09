Na tarde dessa terça-feira (4) foram encontrados dois corpos, do sexo masculino, dentro de um carro na região do Parque Nacional Cerro Cora, em Pedro Juan Caballero fronteira com Ponta Porã. As vítimas foram executadas com mais de 60 tiros de fuzil. A polícia local suspeita que a execução esteja ligada ao assassinato de um suboficial da Polícia Nacional e de seu acompanhante no último dia 18 de agosto.

Conforme informações do site Ponta Porã Informa a polícia recebeu denúncia anônima de que havia dois corpos dentro de um veículo Agile, e o carro teria várias perfurações feitas por arma de fogo. As vítimas foram identificadas como Cipriano Ramon Jara Ramos, 55 anos, e seu sobrinho Catalino Ramon Garcia Jara, 24 anos.

Segundo os agentes da Divisão de Homicídios, as vítimas foram perseguidas por pistoleiros que conseguiram alcançá-los e os alvejaram com mais de 60 disparos de fuzil do calibre 7.62, e como o carro estava em movimento quando foi atacado, acabou colidindo com uma placa de sinalização no local.

Devido aos ferimentos as vítimas faleceram de forma instantânea, após os procedimentos legais, os corpos foram levados ao IML da cidade.

As investigações apontam que a execução dos dois poderia estar ligada a execução de um suboficial da Polícia Nacional e de seu acompanhante no último dia 18 de agosto deste ano, quando um filho de Cipriano foi morto a tiros de fuzil no mesmo local onde agora o pai foi assassinado.