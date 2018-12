Os homens encontrados mortos na tarde de quinta-feira (6) na região do assentamento Urucum, em Corumbá foram identificados com Cícero Manoel da Silva, 49 anos, e Francisco Bernardo da Silva, 47 anos. Os indivíduos mortos moravam e trabalhavam no local, um sítio localizado próximo às margens da BR-262, trecho distante aproximadamente 20 quilômetros da cidade.

Os corpos foram encontrados por volta do meio-dia por outro homem que também trabalhava na propriedade no período da tarde. Essa pessoa contou que na noite de quarta-feira (5) voltou para Corumbá, onde mora, e as duas vítimas ficaram no sítio.

Ao retornar, na tarde de quinta, após avistar os corpos, constatar que a casa foi arrombada e que objetos como TV, motosserra, entre outros tinham sido levados, a testemunha acionou a Polícia Militar (PM). De acordo com boletim de ocorrência conta de que uma das vítimas foi morta a tiros e estava do lado de fora da casa. O outro homem, foi laçado pelo pescoço e com a mesma corda teve as mãos e pés amarrados. Ele foi deixado preso a um tronco e possivelmente, morreu asfixiado.

Uma das hipóteses investigadas pela Polícia Civil é latrocínio, roubo seguido de morte. A Polícia Civil segue com as investigações e já interrogou um suspeito de envolvimento no crime, de 21 anos.