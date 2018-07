Dois homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (20) por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, após denúncias de disparos de arma de fogo no Jardim Centro Oeste em Campo Grande.

Policiais foram até a rua Valinhos e confirmaram a denúncia, ao se depararem com Mário Xavier Villamil Gonçalves de 31 anos que entrou rapidamente na casa de Reginal Coelho. Durante revista ao suspeito, foi encontrado uma arma de fogo do tipo pistola PT 938 carregada com cinco munições intactas de calibre 380.

O dono da casa, Reginaldo disse que conhece Flávio Renato Arevalo Faria de 31 anos que também entrou no local ao visualizar a viatura. Na casa foi encontrado mais uma pistola PT 59 calibre. 380 com uma munição.

Receptação e teste de armas

Ao serem questionados sobre as armas, Mário afirmou que comprou o revólver por R$ 5.000,00 de um homem desconhecido na rua e Flávio adquiriu a pistola PT 59 por R$ 5.500,00 de uma pessoa no Camelódromo, há menos de três meses.

Os bandidos ainda afirmaram que estavam testando as armas e efetuaram cerca de 50 disparos nao bairro, autorizados por Reginaldo.

Os policiais encontraram na residência, um carro com placas EQL 1063 com um colete a prova de balas sem numeração no porta malas, Reginaldo afirmou que o carro é do irmão de Márcia Cristina Cabral, moradora da casa.

Os dois autores, Mário e Flávio, foram presos e conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento da Piratininga.