Na madrugada desta terça-feira (18), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam três homens com mais de 1 tonelada de maconha, na MS-164, região do Copo Sujo, em Ponta Porã.

De acordo com informações do Dourados News, Alex Nascimento Batista, 36 anos, residente em Porto Velho-RO, conduzia uma camionete com registro de roubo. O veículo estava carregado com o entorpecente, totalizando 1.166 quilos da droga.

Já Ailton Pereira da Silva, 38 anos e Nildo Bonfim da Rocha, 39 anos, faziam o trabalho de batedores da carga em dois carros, segundo a polícia, porém, os dois negaram o fato.

Questionado, Alex disse que receberia R$ 5 mil para pegar a caminhonete com a maconha em Ponta Porã e levar a carga até Ji-Paraná-RO.

O trio foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e responderão pelo tráfico de drogas.