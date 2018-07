Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, no km 600 da BR-262, em Miranda, dois homem em flagrante, na tarde da segunda-feira (30), transportando 27 kg de pasta base de cocaína.

De acordo com informações do O Pantaneiro, durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF, a equipe abordou um carro, com placas da Bolívia, conduzido por um homem de 44 anos, em companhia de outro homem de 35 anos.

Dentro de um compartimente oculto no carro, foram encontrados 28 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando quase 27 kg da droga.

Os homens disseram aos policiais que foram contratados para levar o veículo de Puerto Suarez, na Bolívia, até Campo Grande. Ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, em Campo Grande, para os procedimentos cabíveis.