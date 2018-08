No sábado (18) militares da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana prenderam dois homens por porte ilegal de arma e munições, caça e pesca ilegais e tentativa de homicídio contra os policiais. A ação foi durante fiscalização ambiental na rodovia MS-170, nas proximidades da fazenda Jatobá.

Segundo a PMA, os infratores estavam em um carro quando os policiais sinalizaram para a abordagem, o motorista diminui a velocidade como se fosse parar, porém, de repente lançou o veículo contra os policiais. O policial da segurança da abordagem efetuou disparos nos pneus do veículo. Mesmo assim, o motorista continuou em fuga. Depois de perseguição, a equipe conseguiu prender dois elementos que estavam no carro, especialmente, devido a avaria dos pneus.

No carro estavam o motorista de 33 anos e um acompanhante de 30 anos, ambos residentes em Aquidauana e retornavam de uma caçada e pescaria ilegais. Além do veículo, foram apreendidos um rifle calibre 22, com quatro munições, quatro quilos de carne de jacaré e 28 quilos de carne de dois animais silvestres da espécie queixada, três redes de pesca e um “tarrafão” (petrechos ilegais de pesca), utilizados na captura de 189 quilos de pescado das espécies pintado, cachara e dourado, que também foram apreendidos no veículo.

Os homens confessaram que estavam praticando pesca e caça ilegais no rio Aquidauana, na região do Portinho e que venderiam o produto do crime e dividiriam os lucros. Uma equipe da PMA foi ao local e apreendeu mais duas embarcações e dois motores de popa, utilizados no crime.

Os criminosos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram autuados em flagrante por vários crimes, na madrugada deste domingo (19). O acompanhante por caça e pesca predatórias e poderá sair depois de pagar fiança. O motorista por esses dois crimes ambientais e mais por porte ilegal de arma e pela tentativa de homicídio contra os policiais. Para ele, não foi dado o direito a fiança e permanecerá preso até decisão da Justiça.

As penas para os crimes são as seguintes: caça ilegal – seis meses a um ano de detenção. Pesca predatória – um a três anos de detenção. Porte ilegal de arma – dois a quatro anos de reclusão e tentativa de homicídio, de seis a 20 anos de reclusão.

O infrator condutor do veículo também foi autuado administrativamente pelas infrações ambientais e foi multado em R$ 9,8 mil e o acompanhante em R$ 3,9 mil. O pescado será doado para instituições filantrópicas.