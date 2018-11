Eduardo Diego Sampaio Chacon, 27 anos, que pulou do nono andar do hotel Deville Prime, localizado na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, permanece internado na Santa Casa e seu estado de saúde é considerado estável. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, com a queda o rapaz sofreu apenas uma fratura no braço esquerdo.

Ele não é da cidade e estava de passagem pela Capital. Após a queda, Eduardo foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o hospital.

No último fim de semana, a vítima passou por uma cirurgia no úmero e não corre risco de morte. Questionado sobre previsão de alta do paciente, a assessoria informa que ainda não existe previsão para que ele deixe o local.

Caso

No dia 16 de outubro, Eduardo Diego Sampaio Chacon, 27 anos, se jogou do nono andar do Hotel Deville Prime localizado na avenida Mato Grosso em Campo Grande. O jovem é natural de Pernambuco e, de acordo com o boletim de ocorrência, o motivo que o teria levado a tentar o suicídio seria não aceitar o término de um relacionamento.

Ainda segundo as informações, Eduardo estaria na cidade numa tentativa de reatar um relacionamento, porém a sua ex-namorada não estava na cidade. O jovem estava hospedado no nono andar do hotel, quando resolveu se jogar da janela caindo sobre a cobertura do hall de entrada. O Samu foi acionado e a vítima foi levada para Santa Casa de Campo Grande. Familiares da sua ex-namorada acompanharam o jovem ao hospital.