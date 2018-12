Foi identificada como Sandra. L.S, de 39 anos, o corpo da mulher encontrada no dia 15 de dezembro em uma rua do bairro Portal Park ao lado do Parque de Exposição em Naviraí. O corpo se Sandra foi encontrado seminua e com o rosto totalmente desfigurado.

O reconhecimento feito pela irmã da vitima. Apesar da vitima estar com o rosto desfigurado, a irmã de Sandra a reconheceu através de uma tatuagem que ela possui no braço direito. Segundo a irmã de Sandra, ela era usuária de drogas e atualmente não possuía endereço fixo, uma vez que estava morando na rua.

