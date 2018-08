Foi identificado o possível assassino de Erika de Lima Corte, 29 anos, universitária assassinada brutalmente na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na madrugada de segunda-feira (20). O suspeito de executar a jovem já tinha sido acusado de matar outra universitária.

De acordo com o site Porã News o suspeito foi identificado como Cristopher Andres Romero Irala, 27 anos. Ele foi reconhecido pelos investigadores da Divisão de Homicídios da polícia paraguaia devido a similaridade com outro caso onde outra universitária no ano de 2012, onde a paraguaia Daisy Patrícia Benítez Gómez, 26 anos, foi executada a facadas após ter sido torturada.

Na época Cristopher foi preso, mas em poucos dias recuperou a liberdade e passou a trabalhar junto com o pai que tinha a licença para realizar trabalhos de instalação elétrica na cidade, onde acabou conhecendo a nova vítima que terminou executada em situação similar a primeira vítima.

Para os investigadores, Cristopher é o principal suspeito. No entanto, ele se encontra foragido, mas com ordem de captura e poderia se encontrar em território brasileiro. Os investigadores da Polícia Nacional do Paraguai, em Pedro Juan Caballero, solicitaram apoio dos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil em Ponta Porã, na tentativa de localizar e capturar o suspeito.