Uma idosa, de 79 anos, foi mais uma vítima do golpe do bilhete premiado, em Campo Grande. O fato ocorreu na tarde da sexta-feira (26), no centro, e ela perdeu 15 mil reais para os golpistas.

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa estava parada aguardando o coletivo quando foi abordada por uma mulher, e em seguida por um homem. O casal contou a vítima que tinham um bilhete premiado e precisavam de ajuda para receber o prêmio. Como de praxe, eles pediram dinheiro à idosa e prometeram entregar um valor maior a ela quando resgatassem o prêmio.

O casal de estelionatários disse a mulher que receberiam R$ 2 milhões e a convenceram a sacar 15 mil reais.

A vítima contou a polícia que entregou o montante ao casal, que ainda fez promessa de pagar o valor na segunda-feira. Ela, só percebeu o crime, após receber uma mensagem via celular informando uma compra no valor de R$ 3,2 mil. A idosa verificou a bolsa e percebeu que os suspeitos haviam levado a carteira com os cartões de crédito e documentos.

O prejuízo amargado é de aproximadamente R$ 18 mil. O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.