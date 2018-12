Uma idosa de 70 anos perdeu R$ 2 mil na quinta-feira (20), após cair no golpe do falso sequestro, no município de Três Lagoas. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia da cidade.

De acordo com as informações da Rádio Caçula, a mulher recebeu uma ligação de um homem, de um telefone não identificado, afirmando que o mesmo havia sequestrado a filha da vítima. O autor pedia a quantia de R$ 2 mil para liberar a moça que estaria em seu poder.

A idosa alegou não ter o dinheiro, mas depositou R$ 1.5 mil na conta indicada pelo suspeito, que é de uma agência do Rio de Janeiro. Algum tempo após o depósito, o homem entrou em contato com a vítima novamente, pedindo um novo depósito, no valor de R$ 5 mil. Apesar de não ter mais dinheiro, a idosa ainda fez o depósito de R$ 500, dessa vez em uma conta cuja agência fica localizada em Vitória, no Espirito Santo.

Depois de realizar os dois depósitos, no total de R$ 2 mil, a vítima recebeu uma ligação da filha, dizendo que estava tudo bem e que não havia sido sequestrada, momento em que a idosa percebeu ter caído em um golpe.

Cópias dos comprovantes de depósito foram entregues na unidade policial, que investigará o caso.