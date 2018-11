Seus filhos fugiram antes da chegada da polícia, o fato aconteceu no interior do estado

Idosa de 71 anos foi presa pelo envolvimento com tráfico de drogas e com R$ 52 mil em dinheiro em Aparecida do Taboado. Seus dois filhos, de 47 e 49 anos, fugiram antes da chegada da polícia em residência na Vila Barbosa.

Ambos são acusados de tráfico e estão foragidos, segundo o site Costa Leste News. A mulher foi presa depois de a polícia localizar o dinheiro em sua residência e ela apresentar versões contraditórias durante depoimento na delegacia.

Na chácara onde reside um de seus filhos, de 47 anos, a polícia apreendeu 380,6g de cocaína, um revólver da marca Taurus com seis munições intactas e outras 17 de mesmo calibre. Na residência de outro filho, na Vila São José, policiais encontraram um caderno com anotações suspeitas que podem se tratar de contabilidade do tráfico de drogas.

Segundo o registro policial, os dois filhos da idosa já estavam sendo investigados e já foram condenados pela Justiça do Estado de São Paulo por tráfico de drogas.

Durante a ação, além do montante em dinheiro, a polícia apreendeu um veículo Toyota Rav 4 e um veículo GM Tracker.

Outros envolvidos

Durante as diligências no dia 8, os policiais foram até uma propriedade rural do município, onde prenderam um homem de 58 anos, sogro de um dos filhos da idosa, por posse ilegal de arma de fogo. Na casa dele, a polícia encontrou uma espingarda calibre 28. Após pagar fiança, ele foi liberado.